Almanya’da makinistler grevde! 6 gün bütün trenler duracak

Alman Demir Yolları (DB) ile Alman Makinistler Sendikası (GDL) arasında sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine makinistlerin ve kondüktörlerin grev kararı aldığı ve yarından (salı) itibaren 6 gün boyunca tüm tren seferlerinin tamamen duracağı açıklandı. DB’nin makinist ve kondüktörlerin çalışma süresinin ücret kaybı olmadan 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle 1 saat azaltılması, ücretlere bu yıl ağustos ayı itibariyle yüzde 4.8 ve gelecek yıl nisan ayında da yüzde 5 ek zam yapma önerisini GDL kabul etmedi. Bunun üzerine sendikanın grev kararı aldığı ve 23 Ocak saat 18.00 ile 29 Ocak saat 18.00 arası tüm tren seferlerinin yanı sıra metro sistemi yer üstünde şehir içi hizmet veren demir yolu (S-Bahn) sisteminin 6 gün boyunca tamamen devre dışı kalacağı belirtildi.









TAMAMEN SORUMSUZLUK





İki hafta önce 3 gün grev yaparak ulaşımı altüst eden makinistlerin ve GDL’nin yeni grev kararına DB yetkilileri sert tepki gösterdi. DB Sözcüsü, “Sendikanın DB’nin önerisini görüşmek üzere uzlaşma masasına dönme yerine greve gitme kararı alması tamamen sorumsuzluktur” açıklamasında bulundu. Almanya genelinde şehirler arasında tren seferlerinin ve şehir içi hizmet veren S-Bahn seferlerinin tamamen durması nedeniyle özellikle çalışan kesimin ciddi sıkıntılar yaşayacağına dikkat çekildi.