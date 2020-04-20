Almanya’da normale dönüş sinyali: Acele açılım corona virüsünü geri getirir

Avrupa corona kurallarını gevşetmeye başladı. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika, bu haftadan itibaren yavaş yavaş coronadan çıkıyor. Almanya'da ise özellikle, gastronomi alanında büyük tartışma var. Bu alanda 2 milyona yakın kişi doğrudan çalışıyor.





10 MİLYON BASKISI

Üretici, dağıtıcı, çalışanların aileleriyle birlikte yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyen gastronomi alanında en büyük sıkıntıyı yaşayan restoran, bar, cafe ve otelcilerin yoğun taleplerine rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel direniyor.





Merkel, dün eyalet başbakanları ile bir telefon konferansı yaptı ve “Bazı eyaletlerin coronadan çıkış takviminde aceleci olmasını ve yoğun tartışmalar” yapmasını eleştirdi. Başbakan Merkel, “30 Nisan'da yeniden değerlendireceğiz. Yoğun tartışmalara gerek yok. Acele edersek virüs tehlikesi yeniden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir” dedi.





Buna göre, 30 Nisan'daki toplantıda yeni açılımlar için karar verilecek. Ekonomik hayat ve okullar ile ilgili de 8 veya 9 Mart'ta bir değerlendirme yapılacak.





ALMANYA'DA BUGÜN NELER AÇILDI?

– Corona virüsten en çok etkilenen ama bunu en az hasarla atlatmayı başaran Almanya'da, bugün (20 Nisan 2020) itibariyle hayat yavaş yavaş canlanıyor.





– 800 metrekareye kadar olan dükkanlar, mağazalar açıldı. Kitapçılar, araba ve bisiklet satan yerler büyüklüğe bakılmaksızın açılabiliyor.





– Hayvanat bahçeleri açılıyor. Saksonya eyaleti, ibadet yerlerinin açılmasına karar verdi. Ancak en fazla 15 kişi bir arada olabilecek.









– Hessen ve Rheinland- Pfalz da, okullarda sınavlar başladı. Berlin ve Brandenburg da baylayacak. Saksonya Eyaleti'nde öğrenciler, sınavlar için okullara gidebilecek.Sınıflardaki öğrenci sayılarını düşüren ve bölen bazı özel okullar da 27 Nisan’dan itibaren açılış hazırlığında.





– Yüksek okullarda sınavlar yapılacak. Laboratuvarlar, kütüphaneler ve arşivler, sıkı kurallara uygun olarak açılacak.





– Artık doktora gitmeden hastalık raporu almak yok. Hastalık izni ve reçete için doktora gitmek şart.





– Saksonya Eyaleti'nde, otobüs, tren ve alışveriş sırasında maske zorunluluğu var.









Almanya gibi, İsviçre'de de kısıtlamalar 26 Nisan'dan sonra gevşetiliyor. Ancak Zürih'te, sıcak havayı fırsat bilen herkes kendini böyle parklara ve göl kenarlarına attı. “Evde kalın” afişlerinin yanı bile doldu. Polisin sık sık uyarı anonsları dikkati çekti.





HENÜZ AÇILMAYANLAR

– Çocuk yuvaları kapalı. Acil olarak çocuğunu bırakmak isteyen aileler için kısa çalışmalar yapılıyor.





– 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı, yaklaşık 1.5 ay daha devam edecek.





– Büyük toplantılar, seminerler, eğlenceler 31 Ağustos'a kadar yasak. Bu sezon artık, seyircili futbol maçı olmayacak.





– Restoranlar, barlar ve Cafe'ler, sadece paket servis ya da kapıdan al-götür hizmeti vermeye devam edebilecek.





– Kalabalık kültürel faaliyetlere izin yok. Yüzme havuzları, oyun parkları, fittnes ve spor salonları, kozmetik stüdyoları, masaj salonları, vücuda dövme ya da benzeri şeyler yapılan yerler kapalı kalacak. Kuaförler 4 Mayıs'tan itibaren açılacak.





– Akraba, komşu ve arkadaş ziyaretleri yasak. Turistik gecelemeler yasak. Yurt dışı seyahatleri de zaten tüm dünyada kısıtlı.