Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da okula silahlı saldırı /19 Mayıs 2022 12:52

Almanya’da okula silahlı saldırı

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi

SHABER3.COM

Almanya'nın Bremerhaven kentindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaralandı. Polis, şüphelilerden birisinin gözaltına alındığını diğerinin ise silahla kaçtığı bilgisini paylaştı.

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir Alman okuluna ateş açıldı ve bir kişi ağır yaralandı.

Bild gazetesinin polise dayandırdığı haberi göre, silahlı saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındı ve ikinci bir şüpheli silahla kaçtı.

Saldırı Lloyd Gymnasium'da gerçekleşti, silah sesleri duyan bir kız öğrenci polisi aradı.

Okul idaresi acil yardım hattı kurdu, veliler okul önünde toplandı. Polis saldırıyla ilgili daha fazla detay açıklamadı.
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