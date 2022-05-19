Dolar 16 lirayı aştı, TL’nin değer kaybı 4 ayda yüzde 17’ye ulaştı

Dolar bugüne 15,96 seviyesinde başladı. Bu gelişme sonrasında son günlerde yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kıran ve son 6 aydaki en yüksek seviyelerine ulaşan dolar karşısında Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde 17'ye ulaştı. Merkez Bankası’nın 13 Mayıs itibarıyla eksi 62 milyar dolar seviyesine kadar gerileyen negatif rezervleri ile kuru ne kadar süre daha savunulabileceği tam olarak kestirilemiyor.





Döviz kurlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Dolar 16 lira barajını yıkarken, Euro 16.85 liraya kadar çıktı. Dün sabah saatlerinde yüksek oynaklığın dikkat çektiği dolar bugüne 15.96 liradan başladı. Günün son saatlerinde 15.90 liranın üzerine hareketlenen dolar kapanışı 16.04 liradan yaptı. Euro ise 16.70 liradan başladığı günü 16.85 liradan tamamladı. Dolar/TL kuru bu sabah şu an 15.96'da seyrederken, euro/TL ise 16.77'de.





Piyasalar bir süredir döviz kurlarının ana yönlendiricisi ekonomi yönetiminin döviz kurları için belirlediği yeni eşiği öngörmeye çabalıyor. Analistler kamunun, döviz satışı ile piyasaya müdahalelerinde tempoyu yavaşlattığına ve kontrollü bir yükselişe izin verildiği izlenimi yarattığına dikkat çekiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) adil değer olarak belirlediği 16.50 lira seviyesinin döviz satışlarıyla savunulup savunulmayacağı takip edilecek.