Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da rehine paniği: Saldırgan yakalandı /10 Aralık 2022 23:58

Almanya’da rehine paniği: Saldırgan yakalandı

Almanya Dresden’de annesini öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi, radyo stüdyosunu bastıktan sonra bir alışveriş merkezine gidere iki kişiyi rehin aldı. Polis, saldırganın yakalandığını, rehinelerin yara almadan kurtulduğunu açıkladı

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Almanya'nın Dresden kentinde rehine paniği yaşandı.

Dresden’de silah seslerinin duyulmasının ardından polis açıklama yaparak 'rehine alma' olayının yaşandığını duyurdu.

62 yaşındaki annesini öldürdüğünden şüphelenilen 40 yaşındaki bir kişi, Radio Dresden'in stüdyosunu bastıktan sonra bir alışveriş merkezine girdi. Bild gazetesi olayda bir kadının öldüğünü iddia etti ancak bu haber resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Şahsın içinde bulunan eczanede iki kişiyi rehin aldığı Altmarkt-Galerie isimli alışveriş merkezi, polis tarafından boşaltıldı.

Dresden polisi tarafından yapılan son açıklamada, saldırganın yakalandığı, iki rehinenin de yara almadan kurtarıldığı ifade edildi.
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