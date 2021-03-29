Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da süper mutant endişesi /29 Mart 2021 19:34

Almanya’da süper mutant endişesi

Almanya’da corona virüsü vakaları artıyor. Aşıya paralel yükselen Mega-Corona Mutantı’nın günlük vaka sayısını 100 bine çıkarmasından korkulurken, Başbakan Meerkel "Mega kapanma" mesajı verdi.

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Almanya aşılamada geride kalmış olmanın yanı sıra yepyeni bir mutant virüs paniği yaşıyor… İngiltere, halkının yarısından çoğunu aşılayıp açılımlara başlarken, Almanya Başbakanı Merkel, “yeni ve daha sert bir kapanma”nın yakın olduğunu açıkladı.

Bunun nedeni olarak, aşıya paralel olarak vakaları yükselten Süper Mutant (coronanın yeni varyantı) endişesi dile getiriliyor.

ACİL YENİ AŞI ÇALIŞMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan BioNTech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, “Biz bu duruma karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Avrupa İlaç Kurumu ile temas halindeyiz. 6 hafta içerisinde buna karşı aşı geliştirebiliriz. Bunun için klinik aşamalar olmadan aşıyı hazır ederiz. Bize muhtemelen 4-5 ay yeter” dedi.

Günlük vaka sayısı son haftada zaman zaman 20 bine dayandı, ölüm oranları düşük çıksa da, bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Şu anda ülke ortalamasında, vaka sayıları 100 bin nüfusta 100'ü aşmış durumda.

MERKEL: SEYİRCİ KALAMAM

Günlük vaka sayısının 100 bine çıkması halinde en baştan aşılamaya başlanması gerektiğini belirten Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun'un ardından Başbakan Merkel, “Artık daha fazlasını yapmalıyız. Temasın kesilmesi, çıkış kısıtlamaları bulaşmanın kesilmesi için önemli” dedi.

ARD'ye konuşan ve “Mega Kapanma” sinyali veren Merkel, günde 100 bin vaka olana kadar izleyici kalmayacaklarını söyledi ve eyalet başbakanlarının, önlerindeki seçeneklerden en doğrusunu bulabileceklerini belirtti.
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