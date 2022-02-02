Almanya’da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı

Almanya'da koronavirüs salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra toplam vaka sayısı 2 Şubat itibarıyla 10 milyonu geçti. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 208 bin 498 yeni vaka ile toplam sayı 10 milyon 186 bin 644'e yükseldi. Ancak uzmanlar, enfeksiyonun her zaman tespit edilememesi nedeniyle gerçek rakamların büyük olasılıkla daha da fazla olduğunu ifade ediyor.







RKI'nin verilerine göre yedi günlük insidans değeri de 1227,5'e çıkarak, pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Söz konusu insidans değeri bir ay önce 940,6, iki ay önce ise 222,7 seviyesinde idi.





Almanya'da koronavirüs salgını ile ilgili alınacak kararların tartışıldığı federal ve eyalet hükümetleri toplantısı 16 Şubat'ta yeniden yapılacak. Bu buluşma öncesinde kamuoyunda, halihazırda uygulanmakta olan koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik talepler artıyor. Ancak federal ve eyalet düzeyindeki pek çok siyasetçiye göre, tedbirlerin büyük çapta gevşetilmesi için henüz erken. Virolog Christian Drosten'e göre de, Almanya'da aşı olanların oranının Danimarka'ya göre çok daha az olması nedeniyle tehlikenin geçtiğine dair bir işaret vermenin henüz zamanı gelmiş değil.







24 Ocak tarihinde yapılan federal ve eyalet hükümetleri toplantısında, sağlık sisteminin koronavirüs salgınından kaynaklanan yükü kaldıramaz hale gelmeyeceğine kati bir biçimde ikna olunduğunda yürürlüğe girmesi için, tedbirlerin gevşetilmesine yönelik hazırlıklar yapılması kararlaştırılmıştı.







Özellikle Danimarka'nın 1 Şubat‘tan itibaren geçerli olmak üzere tüm korona tedbirlerini iptal etmesi Almanya'da da tartışmaları yoğunlaştırdı. Rheinische Post gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, salgın önlemlerinin önemli bir kısmının Mart ayında yürürlükten kaldırılabileceğini ifade ederek, bunun için "Şubat ayı ortasından itibaren vaka sayılarında düşüş yaşanması gerektiğini" dile getirdi. Buschmann bir başka koşulun da, durumu tamamen değiştirecek yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkmaması olduğunu vurguladı.







Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Bavyera Eyalet Paramentosu Grup Başkanı Alexander Dobrindt ise Welt gazetesine yaptığı açıklamada, hastanelerin durumunun karar verecek olan siyasiler için belirleyici olması gerektiğini ve buna uygun olarak Şubat ayı içinde kısıtlamaların gevşetilebileceğini savundu. Dobrindt ayrıca, "Şu an hala maske takma zorunluluğu gibi önlemlere ihtiyacımız var. Ancak sanayide, gastronomide, kültür hayatında, sporda kısıtlamaları parça parça azaltmaya yönelik bir perspektif sunmalıyız" ifadelerini kullandı.







Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gaß da, Rheinische Post’a verdiği röportajda tedbirlerin gevşetilmesine yönelik tartışmaları desteklediğini ancak bunun "Önlemlerin hemen kaldırılması anlamına gelmemesi gerektiğini" belirtti. Gaß, ancak Omicron dalgasının zirve noktası aşılıp vaka sayıları düşmeye başladığında ve hastanelerdeki yoğunluk belli bir seviyenin altında olduğunda tedbirlerin gevşetilebileceğini, durumun bu açıdan şu an için iyi göründüğünü dile getirdi.