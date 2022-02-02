Akkuyu nükleer santral inşaatında işçilere aylardır maaş verilemiyor

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral projesinde, ikinci türbinde çalışan 250 taşeron firma işçisi, maaşlarının ödenmediğini belirterek iş bıraktı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, hükümete “İşçilerimiz bu zor şartlarda elektriğin, doğal gazın, gıda ürünlerinin bu kadar pahalandığı bir dönemde 4 aydır maaşını alamazken siz ne yapıyorsunuz?” sözleri ile seslendi.







Cumhuriyet'in haberine göre Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde, taşeron firma bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, 5 gün önce iş bırakmıştı.





CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, işçilerin eylemi ile ilgili olarak şunları söyledi:





“AKP 20 yılda ülkemizi öyle bir hale getirdi ki, kamu projelerinde dahi emekçilerin maaşları ödenemiyor. Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron firmalarda çalışan işçilerimizin maaşı 4 aydır ödenmiyor. Burada hükümete sesleniyorum: İşçilerimiz bu zor şartlarda elektriğin, doğal gazın, gıda ürünlerinin bu kadar pahalandığı bir dönemde 4 aydır maaşını alamazken siz ne yapıyorsunuz? Akkuyu Nükleer Güç santralinde çalışan işçilerimize sesleniyorum. Her zaman yanınızda olduk. Bundan sonra da hakkınızı almanız konusunda sizlerin yanında olacağız.”





İşçilerin eylemi sürürken, bir işçi ise şunları söyledi:





“Ben Mersin Akkuyu’da çalışan bir işçiyim. 2 aydır maşlarımızı alamıyoruz, 4 gündür eylemdeyiz. Yarın toplu çıkış verecekler eylem yaptığımız için bizleri koşulsuz işten çıkaracaklar. Yarın da eylem yapacağız, ancak hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için ev sahibi evden çıkartıyor. İşçi mutfak param yok deyip feryat ettiği için dün çıkışı verilmiş. Burada haksızlık hat safhadadır. Bugün de şantiye şefi ‘para mara yok, başınızın çaresine bakın’ diyor.”