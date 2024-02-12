Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da yüzbinler ırkçılığa karşı sokakta: Münih’te ‘Demokrasi için Işık Denizi’ /12 Şubat 2024 20:30

Almanya’da yüzbinler ırkçılığa karşı sokakta: Münih’te ‘Demokrasi için Işık Denizi’

Birkaç hafta önce ortaya çıkan Berlin'deki ırkçı toplantı sonrası Almanların, yükselişte olan AfD'ye yönelik tepkileri sürüyor. Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te 300 bin kişi 'AfD alternatif değildir' pankartlarıyl eylem gerçekleştirdi. Dağıtılan bildiride "Sessiz çoğunluk artık sessiz değildir" ifadesi yer alırken Theresienwiese etkinlik alanında toplanan kalabalık “Demokrasi için ışık denizi” oluşturdu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre ırkçı AfD Partisi’nin göçmenleri geri gönderme planlarının konuşulduğu gizli toplantıların yankıları sürüyor.

Aşırı sağcı AfD’ye karşı tepkiler devam ederken Münih’teki Theresienwiese adlı etkinlik alanında toplanan 300 bin kişi “Demokrasi için ışık denizi” adıyla eylem düzenledi.

Fridays for Future ve diğer çok sayıda inisiyatifin birlikte düzenlediği gösteride, el feneri ve cep telefonu ışıklarıyla “ışık denizi” oluşturuldu.

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Almanların geçmişte çekilen acılardan ders çıkarmalarını isteyen eylemciler, “Bir daha asla, şimdi” ve “AfD alternatif değildir” yazan döviz ve pankartlar açtı. Yüzbinlerce kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağı protesto etti.

Eylem sırasında dağıtılan bildirilerde, “Ülkemizde insanların dışlanmasına ve zulme uğramasına izin vermeyeceğiz. Aşırı sağcılığa ve iğrenç sınır dışı fantezilerine karşı kendimizi savunuyoruz. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil.” ifadeleri yer aldı.

Eyleme katılan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter de yaptığı açıklamada “Demokrasimizin, değerlerimizin ve özgürlüğümüzün savunması kesintisiz ve güçlü olmaya devam ediyor. Hepimizin tek bir hedefi var ve bu cesaret verici.” dedi.

Almanya’nın Postdam şehrinde Kasım 2023’te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya’dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya’daki aşırı sağcı “Kimlikçi Hareketi”nin eski lideri Martin Sellner’in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD’nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD’ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.
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