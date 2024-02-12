Samanyolu Haber /Gündem / Zeydan Karalar'ın saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti /12 Şubat 2024 20:18

Zeydan Karalar'ın saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi’nin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında Özel Kalem Müdürlüğü’ne giren M.G., Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güdük'ün hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli, suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

"PERSONEL OLDUĞU İÇİN ÜSTÜ ARANMAMIŞ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olayın ardından Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karalar, gazetecilere zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş, beni işe aldır.' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış" diye konuştu.
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