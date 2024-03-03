Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’daki Türkiye'den gelen doktor sayısı açıklandı /03 Mart 2024 19:22

Almanya’daki Türkiye'den gelen doktor sayısı açıklandı

Nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşayan Almanya’da, sağlık sektöründe yabancı pasaportla çalışanların sayısı 60 bini geçerek rekor düzeye ulaştı. Türkiye’den ise 2 bin 628 doktor Almanya’da görev yapıyor.

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FUNKE Medya Grubu’nun Federal Doktorlar Odası istatistiklerine dayandırdığı haberlere göre, 31 Aralık 2023 itibariyle Almanya’da 63 bin 763 Alman pasaportu olmayan doktor çalışıyor. Verilere göre doktor sayısı, 2013 yılından ikiye katlandı. 2013’te ülkede 30 bin civarında Alman pasaportu olmayan doktor çalışıyordu. DW Türkçe’nin haberine göre 1993’te ise yabancı kökenli doktor sayısı 10 bin civarındaydı. Alman pasaportu olmayan doktorların geldiği ülkelerin başında 6 bin 120 doktor ile Suriye yer alırken, ikinci sırada 4 bin 668 doktor ile Romanya yer aldı. Avusturya’dan 2 bin 993, Yunanistan’dan 2 bin 943, Rusya ise 2 bin 941, Türkiye ise 2 bin 628 doktor Almanya’da görev yapıyor.

DİL PROBLEMİ BÜYÜK SORUN
Rheinland-Pfalz Doktorlar Odası Başkanı Jürgen Hoffart, yabancı meslektaşlarının Almanca bilgisinin yeterli olmadığına değinerek bunun tehlike yaratabilecek yanlış anlaşmalara neden olabildiğini söyledi. Hoffart, göğüs ve karın ağrısı terimlerinin karıştırılabildiğini ve doktor karın ağrısı için muayene yaparken kalp krizinin gözden kaçabildiğine işaret etti. Hoffart’a göre gelecek yıllarda bu sorun daha da kötüleşecek. Zira Almanya’nın sağlık personeli ihtiyacını kendi mezunları ile kapatması mümkün görünmüyor. Almanya’da her yıl mezun olan yaklaşık 11 bin öğrenciden önemli bir kısmı kendi mesleğini yapmıyor.
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