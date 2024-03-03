Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan Rus petrol alımını durdurdu /03 Mart 2024 16:42

Bulgaristan Rus petrol alımını durdurdu

Bulgaristan Hükümeti 1 Mart’tan itibaren Rus petrolü ithalatını durdurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

AB üyesi olarak Bulgaristan’ın Rus petrol tedariklerini durdurma kararı geçen yılın sonunda Bulgar parlamentosu tarafından alındı. Buna göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren ithalatın yarı yarıya azaltılmasını, 1 Şubat'tan itibaren arzın %25'e düşürülmesi ve 1 Mart'tan itibaren ise tamamen durdurulması öngörülmüştü.

Aynı zamanda Bulgaristan, Rusya'nın enerji kaynaklarının deniz yoluyla tedarikine yönelik AB ambargosundan bu yılın sonuna kadar geçerli olan muafiyet hakkını alan ülkeler listesinde yer alıyor. Ancak Bulgar yönetimi bundan vazgeçti ve Aralık 2023'ten itibaren bu hakkından vaz geçerek Rusya’dan deniz yoluyla petrol ürünleri ithalatını da tamamen durdurdu.

Ayrıca Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi Rus LUKOIL şirketine ait. Bulgaristan'a ve bölgedeki komşu ülkelere yakıt sağlayan bu şirket de kısa bir süre önce Bulgar hükümetinin %60'lık ek gelir vergisi uygulamaya koymasının ardından faaliyetlerini durdurma noktasına geldi. Lukoile ait rafinerinin Rusya'ya ait olmayan petrol türlerini işleyebilmesi için ise 500 milyon euroluk modernizasyon gerekiyor.

Böylece Türkiye, Rusya’dan Avrupa yönünde petrol alımı yapan tek ülke konumunda kaldı. Bu arada Rus petrolü alımını artıran Türkiye, ham olarak ve kendi tesislerinde işlediği Rus petrolünü Avrupa ülkelerine satıyor.
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