Samanyolu Haber /Dünya / Hamas heyeti Moskova'da /03 Mart 2024 16:39

Hamas heyeti Moskova'da

Filistin’de İsrail ile yaklaşık altı aydır çatışma yürüten Hamas yönetim kadrosundan bir heyet Moskova’da Putin'in Orta Doğu temsilcisi ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Hamas Siyasi Büro üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Moskova'da bir araya geldi. 

TASS tarafından verilen habere göre toplantıda, "Filistin halkına yardım, İsrail’e karşı direnişin desteklenmesi ve Filistin'de birliğinin sağlanması" konuları ele alındı. Ayrıca gruplar arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlarının gözden geçirildiği bildirildi.

TASS’ın haberine göre, Hamas Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve Hüsam Bedran da görüşmede yer aldı. Gazze'deki son gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda, Filistin halkına yönelik İsrail'in ihlalleri değerlendirildi.  

Moskova'da iki gün süren toplantılar sonucu alınan kararlar bir kapanış bildirisiyle de ilan edildi. Bildiride, gruplar arasında kapsamlı bir ulusal birlik için diyalog turlarının devamı, İsrail saldırıları ve halkın tehciri planlarına karşı koyma, Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlılık ve "başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" gibi hedeflerde hemfikir olunduğu kaydedildi.

Bildiriye göre ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı.
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