Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?

Metropoll Araştırma'nın 21-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği anket çalışması 1664 kişi ile yapıldı.





Vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.







Yanıtlar şöyle:

AKP yüzde 26,4







CHP yüzde 24,7





DEM Parti yüzde 8,0





MHP yüzde 5,2







İYİ Parti yüzde 5,1





Zafer Partisi yüzde 2,1





TİP yüzde 1,5





YRP yüzde 3,7





Memleket Partisi yüzde 1,2





Diğer yüzde 2,0







Kararsız yüzde 11,5





Protesto oy yüzde 5,5





Cevap yok/Fikrim yok yüzde 3,1









Kararsız, cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle:





AKP yüzde 33,1





CHP yüzde 31,0





DEM Parti yüzde 9,9





MHP yüzde 6,5





İYİ Parti yüzde 6,3





Zafer Partisi yüzde 2,7





TİP yüzde 1,9





YRP yüzde 4,6





Memleket Partisi yüzde 1,5





Diğer yüzde 2,5





14 Mayıs 2023 İstanbul Milletvekili Seçimi resmi sonuçları şöyleydi:







AKP yüzde 35,73





CHP yüzde 28,51





HDP yüzde 8,18





MHP yüzde 6,07





İYİ Parti yüzde 8,23





Zafer Partisi yüzde 2,86





TİP yüzde 4,11





YRP yüzde 3,32





Memleket Partisi yüzde 1,01





Diğer yüzde 1,98







