Samanyolu Haber /Gündem / Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? /03 Mart 2024 19:32

Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?

Metropoll’ün Şubat 2024 Araştırması yayınlandı. İşte son ankete göre partilerin İstanbul'daki oy oranları...

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma'nın 21-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği anket çalışması 1664 kişi ile yapıldı.

Vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle:
AKP yüzde 26,4

CHP yüzde 24,7

DEM Parti yüzde 8,0

MHP yüzde 5,2

İYİ Parti yüzde 5,1

Zafer Partisi yüzde 2,1

TİP yüzde 1,5

YRP yüzde 3,7

Memleket Partisi yüzde 1,2

Diğer yüzde 2,0

Kararsız yüzde 11,5

Protesto oy yüzde 5,5

Cevap yok/Fikrim yok yüzde 3,1


Kararsız, cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 33,1

CHP yüzde 31,0

DEM Parti yüzde 9,9

MHP yüzde 6,5

İYİ Parti yüzde 6,3

Zafer Partisi yüzde 2,7

TİP yüzde 1,9

YRP yüzde 4,6

Memleket Partisi yüzde 1,5

Diğer yüzde 2,5

14 Mayıs 2023 İstanbul Milletvekili Seçimi resmi sonuçları şöyleydi:

AKP yüzde 35,73

CHP yüzde 28,51

HDP yüzde 8,18

MHP yüzde 6,07

İYİ Parti yüzde 8,23

Zafer Partisi yüzde 2,86

TİP yüzde 4,11

YRP yüzde 3,32

Memleket Partisi yüzde 1,01

Diğer yüzde 1,98


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:28