Samanyolu Haber /Spor / Futbolda 3 yeni kural hazırlığı /03 Mart 2024 19:39

Futbolda 3 yeni kural hazırlığı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), dünya futbolunda bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. 3 yeni kuralın denenmesi için onay veren IFAB'ın uygulamayı düşündüğü mavi kart uygulamasıyla ilgiliyse herhangi bir açıklama yapılmadı.

SHABER3.COM



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yıllık genel kurul toplantısı İskoçya'da gerçekleştirildi. Bazı Kural değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda 3 yeni kuralın denenmesiyle ilgili onay çıktı.

IFAB'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, onay verilen 3 kuralın alt liglerde deneneceği belirtildi. Açıklamada deneme yapılacak kurallara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"BELİRLİ DURUMLARDA SADECE TAKIM KAPTANI..."
"Hakemlerin takımlara kendi ceza sahalarına gitmesini talep edecek bazı molalar"

"Kalecinin topu oyuna sokma süresinin sekiz saniyeye çıkarılması, 8 saniye geçmesi halinde top rakip takıma geçecek"

MAVİ KART AÇIKLAMASI
IFAB'ın denemek istediği bir diğer kural olan mavi kart uygulamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yayınlanmadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, IFAB'ın genel kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada mavi kart uygulamasına karşı olduklarını belirtmişti.

Infantino açıklamasında, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart. Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Futbolda 3 yeni kural hazırlığı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:35