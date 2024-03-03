Yusuf Kerim'e ithaf edilecek Şarkı Yarışması

Amerika merkezli insan hakları derneği Advocates of Silenced Turkey tarafından organize edilen yarışma ile sanatın diliyle de mazlumiyetler kayıt altına alınmış olacak.





Bu bağlamda bestelenen/söylenen şarkıların finalistleri arasından, izleyicilerini oylarıyla 1., 2. ve 3.’nün belirleneceği final yayını Zeynep Kaya ve Nur Öztürk’ün sunumuyla yayınlanıyor





















Birbirinden güzel şarkılardan dereceye girenleri sizlerin belirleyeceği programda birincilik ödülü $3,000, ikincilik ödülü $2,000, üçüncülük ödülü ise $1,000.

