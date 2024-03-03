Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim'e ithaf edilecek Şarkı Yarışması /03 Mart 2024 20:30

Yusuf Kerim'e ithaf edilecek Şarkı Yarışması

Müziğin evrensel diliyle insan hakları mücadelesi adına organize edilen “Mazlumlar İçin şarkı yarışmasını", hepimizi tek yürek bir adalet mücadelesi paydasında toparlayan Merhum Yusuf Kerim’e ithaf ediliyor.

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Amerika merkezli insan hakları derneği Advocates of Silenced Turkey tarafından organize edilen yarışma ile sanatın diliyle de mazlumiyetler kayıt altına alınmış olacak.  

Bu bağlamda bestelenen/söylenen şarkıların finalistleri arasından, izleyicilerini oylarıyla 1., 2. ve 3.’nün belirleneceği  final yayını Zeynep Kaya ve Nur Öztürk’ün sunumuyla yayınlanıyor 





Birbirinden güzel şarkılardan dereceye girenleri sizlerin belirleyeceği programda birincilik ödülü $3,000, ikincilik ödülü $2,000, üçüncülük ödülü ise $1,000. 
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