Galatasaray, Beşiktaş'tan 3 puanı tek golle aldı...

Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaştı.



Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 1.29. saniyede Al-Musrati(k.k) kaydetti.

Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyordu. Sarı kırmızılı takım Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez galibiyet aldı.





BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, derbi müsabakasında cezalı oyuncular Bakhtiyor Zaynutdinov ve Gedson Fernandes ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Tayfur Bingöl maç kadrosunda yer almadı. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan Salih Uçan, müsabakanın ikinci yarısında yerini Cenk Tosun’a bırakmıştı. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov da derbide görev alamadı.



3 İSİM İLK KEZ DERBİDE GÖREV ALDI





Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde yeni transferler Al-Musrati ve Ernest Muçi ile bu sezon takımın vazgeçilmez oyuncularından olan genç forvet Semih Kılıçsoy, ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Al-Musrati ile Muçi, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Bu iki oyuncunun yanı sıra altyapıdan yetişen ve siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yükünü çeken 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy da ilk kez derbi maçta görev yaptı.





BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ÖZEL KOREOGRAFİ





Siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı. Beşiktaş’ın kuruluşunun 121’inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü’nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı. Öte yandan kale arkası tribünde ise siyah-beyazlı tribünlerin vefat eden önemli isimlerinden ‘Optik Başkan’ lakaplı Mehmet Işıklar’ın yanı sıra genç yaşta vefat eden Mühendis Oktay Aydemir’in kareografisine yer verildi.





OKAN BURUK’TAN 6 DEĞİŞİKLİK





Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük mücadelesinin 11’ine göre Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanan Beşiktaş maçında 6 değişikliğe gitti. Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de yer alan; Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha, Beşiktaş karşılaşmasında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam; Fernando Muslera, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi’yi sahaya sürdü. Galatasaray, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıktı:





“Muslera - Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.”





ZAHA, OLIVEIRA VE ABDÜLKERİM KADROYA ALINMADI





Galatasaray’da 5 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş derbisinde forma giymedi. Galatasaray’ın Fildişi Sahilli oyuncularından Wilfried Zaha ile Serge Aurier, Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde oynamadı. Dün yapılan takım antrenmanında ayağında ödem bulunması sebebiyle yer almayan Zaha ve ağrısı bulunan Abdülkerim Bardakcı derbide riske edilmezken, çeşitli sebeplerden ötürü Oliveira, tedavileri devam eden Hakim Ziyech ile Serge Aurier, derbinin kadrosunda yer almayan isimler oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Abdülkerim'in dünkü idmanda bir ağrısı oldu. Onu idareli kullanıyorduk. Bir sonraki maçları düşündüğümüz için kadroya almadık” dedi.