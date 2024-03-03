Pakistan'da Şahbaz Şerif başbakan oldu

Seçimlerde manipülasyon iddialarının gündeme geldiği Pakistan'da, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şahbaz Şerif, bir kez daha başbakan seçildi.





Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Şerif'in, mecliste yapılan oylamada geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçildiğini açıkladı. Pakistan'da başbakan seçilmek için parlamentodan en az 169 oy almak gerekiyor.





Seçimlerde, 72 yaşındaki Şerif'in rakibi olan, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı.





Seçimde hiçbir parti çoğunluk kazanamadı

Pakistan'da Ulusal Meclis ile eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Tutuklu Eski Başbakan İmran Han'ın partisi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından desteklenen bağımsız adaylar yarışı önde tamamlamış ancak hükümet kurmalarına izin verilmemişti.





Eski başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) secimi ikinci sırada tamamlamış, PML-N ve PPP farklı siyasi partilerin desteğini alarak koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşma sağlamıştı. Partilerin ortak adayı Şahbaz Şerif'in başbakanlık yolu da, kardeşi olan Eski Başbakan Navaz Şerif'in çekilmesi açılmış oldu.





Görevi, güvensizlik oyu sonucu iktidardan düşen eski Başbakan İmran Han'dan devralan Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı.





Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.





Şahbaz Şerif ilk görev süresinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kritik bir anlaşma müzakere etmiş, bu anlaşma sonucu alınan tedbirler neticesinde enflasyon yükselerek düşük gelir gurubu üzerinde baskı yaratmıştı.





Manipülasyon iddiaları

Üç hafta önce yapılan seçimlerin ardından, yetkililerin güvenlik gerekçesiyle seçim günü ülke çapındaki cep telefonu şebekesini kapatması ve sayımın 24 saatten fazla sürmesi üzerine oylara hile karıştırıldığı ve sonuçların manipüle edildiği yönünde yaygın iddialar ortaya atılmıştı.





Pakistan, 240 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi. Ekonomik kriz içindeki ülkede yüksek enflasyon, işsizlik ve çevre felaketleri en önemli sorunların başında geliyor.