Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan Amazon'a soruşturma /19 Mayıs 2021 09:21

Almanya’dan Amazon'a soruşturma

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’a 'pazar hakimiyeti'ne yönelik soruşturma başlattı.

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Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, "Amazon'un rekabet konusunda çapraz pazarlarda negatif durum oluşturup oluşturmadığına bakacağız" değerlendirmesine yer verildi.

Kartel Dairesi, soruşturma sonucunda Amazon’un davranışlarının hâkim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi halinde daha erken aşamada rekabete aykırı uygulamaların yasaklanmasına karar verilebileceğine işaret etti.


Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

Daire, daha önce Amazon hakkında online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik iki soruşturma yürütmüştü. Bu soruşturmalar, Amazon'un fiyat kontrol mekanizmalarına ve sitesinde çevrim içi satış yapan üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerine yönelikti.

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