Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan Telegram’a 55 milyon euroluk dava /17 Haziran 2021 19:24

Almanya’dan Telegram’a 55 milyon euroluk dava

Almanya'da özellikle aşırı sağcı kesimin kullandığı Telegram uygulamasına dava açıldı.Şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram, Almanya’da tartışılmaya devam ediyor…

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Ülkede özellikle aşırı sağcıların kullandığı uygulamanın Alman yasalarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan davada eğer hakimler Telegram’ın yasaları ihlal ettiğine yönelik karar verirse 55 milyon euroluk ceza ödemek zorunda kalacak.

Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan Telegram’ın yasa dışı mesajları silmemesi durumunda bu cezayı ödemek zorunda kalacağını açıklayan yetkililer, Telegram’ın ülke genelinde saldırganlığı artırdığına dair bir kanı var.

Özellikle Twitter ve Facebook’un uygunsuz mesajları ve paylaşımları kaldırmasının ardından aşırı sağcılar Telegram’ı yoğun bir biçimde kullanmaya başlamıştı.

2013 yılında Rus milyarderler Nikolai ve Pavel Durov kardeşlerin evinde geliştirilen yazılım ABD’de geçen yıl yaşanan Kongre baskınını yapanlar arasında da kullanılmıştı. Uygulama geçmişte IŞİD militanları tarafından da yoğun olarak kullanıldığı için büyük tepki çekiyordu.

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