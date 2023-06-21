Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl işleyecek? /21 Haziran 2023 12:34

Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl işleyecek?

Almanya'nın "yeni nesil nitelikli göçmen yasasının" detayları belli oldu. Schengen vizesinde kriz yaşanırken, nitelikli göçmen için hazırlanan plandaki bazı detaylar öne çıktı.

SHABER3.COM

Almanya, hem değişen dünyaya ayak uydurabilmek hem de işgücü açığını kapatmak için “Nitelikli İşgücü Yasası”nı ve yeni “Vatandaşlık Yasası”nı birlikte harekete geçiriyor.

Meclisten kısa süre içinde geçmesi beklenen yasayla, başta Türkiye olmak üzere, AB dışı ülkelerden 7 yılda, 7 milyona yakın “Nitelikli Göçmen İşçi” alınacak.

Bir yanda, turist vizesi verilmezken, diğer yandan böyle bir yasanın çıkması kafaları karıştırıyor.

NİTELİKLİ OLMAYAN AYIKLANACAK

Almanya ve AB, sıkı vize politikasıyla, “Nitelikli olmayan, topluma yük olabileceğini düşündüğü” kişilerin önünü kesiyor.

Diğer yandan da, “Nitelikli personeli almak için” yeni bir “Ulusal Vize sistemi” getiriyor. Schengen vizesi zorlaşırken ya da “yavaşlatılırken”, yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra “Ulusal Vize” hızlandırılacak.

Yeni yasa, başta AB'nin uyguladığı “Mavi Kart”la Türk ve yabancı işçi alma sistemi olmak üzere, yabancılar yasasında, oturum yasasında, sosyal haklarla ilgili yasalarda, vatandaşlık yasasında büyük değişiklikler getiriyor.

İncelediğimiz 300 sayfayı aşkın yeni yasa taslağı, aynen onaylanırsa, sistem şu şekilde işleyecek:

1) UYGUN İŞ BULMA ŞARTI: Almanya'ya ve diğer AB üyesi ülkelere gidebilmenin ilk şartı, meslek eğitimine ya da yıllar içinde alıştığı mesleğe uygun iş bulabilme. Bu iş teklifi ile “Ulusal Vize”ye başvurulacak. İşyeri de zaten Almanya’dan, Türkiye’deki konsolosluklara “Davetiye” gönderecek. Doktorlarda olduğu gibi, belirli bir düzeyde Almanca veya İngilizce şartı aranıyor. İş bulup yerleşenler, ailesini yanına alabilecek.

2) MAAŞTA ALT SINIR 3500 EURO: İş teklifi ile Almanya'ya gelmek isteyenlerin en az brüt 3500 Euro'luk teklif almış olması gerekiyor. Bunun altındaki tekliflere, “istisnai durumlarda” ve kısa süreli izin verilebilecek. Ama ana uygulama bu. Bilgisayarcılar, sağlıkçılar, inşaat sektöründe uzmanlar, su ve kalorifer tesisatçıları, akla gelebilecek her alanda mesleği olanlar başvurabilecek.

3) İŞYERİ DEĞİŞTİRME İMKANI: Almanya'ya bir işyerinin davetiyle gelenler, belirli bir süre sonra istemezse, işyerini değiştirebilecek. Hatta başka bir AB üyesi ülkeye geçebilecek. Bir yıl ve üç yıllık iki sınır bulunuyor. Üç yılın ardından sürekli oturma izni alınabilecek. 5 yılın ardından Alman vatandaşı olunacak. Sistem, 1960'lardaki işçi göçünden çok farklı işleyecek. Bu kez işçiler değil, “eğitimli eleman ve beyin göçü” hedefleniyor.

4) İLTİCACILAR VE KAÇAKLAR: Almanya'ya kaçak gelip iltica talep etmiş Türkler, 29 Mart'ta kadar başvurusu yapmışsa, haklardan yararlanacak. Yani iş bulurlarsa, oturma ve çalışma iznine kavuşacak. Durumları yasal hale gelecek. Bunlarda 3500 Euro'luk alt sınırın aranması beklenmiyor. Yani, inşaatta bir iş bulurlarsa bile çalışabilirler.

5) TURİST VİZESİYLE GELENİN DURUMU: Almanya'dan bir iş daveti ya da teklifi almadığı halde, turist olarak gelmiş olanlar da benzer haktan yararlanabilecek. Bunlar, Almanya'da uygun iş bulur ve belirli bir geliri sağlayacağını garanti ederse, çalışma ve oturma izni alabilecek.

6) SÜREKLİ OTURUM VE VATANDAŞLIK: Türkler'in, AB üyesi olmayan diğer ülkelerden farklı durumu var. AB ile imzalanan Ortaklık Anlaşması ve 1/80 ve 1/83 sayılı Ortaklık Konseyi kararları ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın örnek kararları, Türkler'in kısa sürede AB‘de yerleşme hakkını öngörüyor. Bu da üç yıllık bir süre sonunda AB'de sürekli oturma iznini getiriyor. Ardından vatandaşlık mümkün.

7) PUANLAMA SİSTEMİ VE HİZMETLER: Türkler'in Almanya'ya gelebilmesi için belirli bir puanı bulmaları gerekecek. Şans Kartı adı verilen sisteme göre, bir meslek sahibi olma, dil bilme, Almanya'da yakını olması, yaşı 45'in altında olması, iyi bir iş teklifi alması; olumlu puanla birlikte Ulusal Vize almasında etkili olacak. Yaşı büyük olanlar da diğer şartları yerine getirebiliyorsa, gelebilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:32