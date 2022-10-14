Almanya Dışişleri'nden Türkiye'ye 'dezenformasyon yasası' çağrısı

Meclis'te yapılan görüşmede kabul edilen ve medyadaki dezenformasyonu önlemek için çıkartılan yasa sonrasında bir açıklamanın da Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiği aktarıldı.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, Meclis’te kabul edilen ‘sansür yasası’na ilişkin açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun çağrısının dikkate alınmasını istedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Meclis’te kabul edilen ‘sansür yasası’na ilişkin açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun çağrısının dikkate alınmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan 7418 sayılı Yasa’nın TBMM’de kabul edilmesine ilişkin açıklama geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şunlar dendi: “Demokrasimizi hareketli tutan, ifade özgürlüğüdür. ‘Dezenformasyona karşı düzenleme’ olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere sebep oldu. Bu sebeple, Venedik Komisyonu bazı net tavsiyelerde bulundu, önemli çağrısı duyulmamış olarak kalmamalı.”