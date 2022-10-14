Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'dan İBB'ye ek 'metro' kredisi /14 Ekim 2022 23:06

Avrupa'dan İBB'ye ek 'metro' kredisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro projesi için ek kaynak aktardığı ifade edildi.

SHABER3.COM

İstanbul'daki yatırımlara kaynak bulmak için çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine Avrupa cephesinden olumlu cevap geldiği bildirildi.

Bu kapsamda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetiminin İBB'nin metro projesi için ek kaynak aktardığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının inşaası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 75 milyon avro ek kredi sağladı.

EBRD’nin açıklamasında, kredinin 2019’da verilen 97,5 milyon avro tutarındaki krediye ilave olarak sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan geçen hafta da Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB’nin Ataşehir Göztepe metrosu için dış borçlanmaya olanak sağlayan onayı verdiğini duyurmuştu.
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