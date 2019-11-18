Almanya diyalog ödülleri Frankfurt'ta verildi

Almanya!da her yıl verilen ancak bir süre ara verilen Almanya Diyalog Ödülleri bu yıl tekrar verilmeye başlandı. Ödüller Almanya'da çeşitli eyaletlerde faaliyetgösteren 15 Diyalog derneğinin katkılarıyla 'Almanya Diyalog Platformu' tarafından 4 farklı kategoride veriliyor





Frankfurt Şehir Merkezi'nde Protestan Akademi'de yapılan ödül törenine seçkin davetliler katıldı.





Hafta sonu '' Dialog schenkt Zukunft – Diyalog, gelecegimizi armağan eder” sloganıyla yapılan törende , günümüzde yaşanan olumsuzluklara rağmen, bu tarz faaliyetlerin, “karanlığa bir mum yakmak gibi değerli.” olduğuna vurgu yapıldı.

















Almanya Diyalog Platformu (BDDI) tarafından bu yıl ödül verilen isim ve kuruluşlar :

1- Lebenswerk - Yasam Boyu Başari Ödülü: Prof. Dr. Barbara John





2- Interreligiöse Dialog - Dinlerarasi Diyalog Ödülü: Prof. Dr. Joachim Valentin





3- Literatur - Edebiyat Ödülü: Dr Jochen This





4- Bildung&Wissenschfat - Eğitim ve Arastirma Ödülü: Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi



