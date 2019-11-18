Samanyolu Haber /Gündem / Almanya diyalog ödülleri Frankfurt'ta verildi /18 Kasım 2019 18:55

Almanya diyalog ödülleri Frankfurt'ta verildi

Almanya’da önde gelen şahıs ve kurumlara verilen Almanya Diyalog Ödül töreni uzun bir aradan sonra bu sene yine yapıldı.

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Almanya!da her yıl verilen ancak bir süre ara verilen Almanya Diyalog Ödülleri bu yıl tekrar verilmeye başlandı. Ödüller Almanya'da çeşitli eyaletlerde faaliyetgösteren 15 Diyalog derneğinin katkılarıyla 'Almanya Diyalog Platformu' tarafından 4 farklı kategoride veriliyor  

Frankfurt Şehir Merkezi'nde   Protestan Akademi'de yapılan ödül törenine seçkin davetliler katıldı. 

Hafta sonu '' Dialog schenkt Zukunft – Diyalog, gelecegimizi armağan eder”  sloganıyla yapılan törende , günümüzde yaşanan olumsuzluklara rağmen, bu tarz faaliyetlerin, “karanlığa bir mum yakmak gibi değerli.” olduğuna vurgu yapıldı.

   



Almanya Diyalog Platformu (BDDI) tarafından bu yıl ödül verilen isim ve kuruluşlar :  
1-      Lebenswerk - Yasam Boyu Başari Ödülü:  Prof. Dr. Barbara John

2-      Interreligiöse Dialog - Dinlerarasi Diyalog Ödülü: Prof. Dr. Joachim Valentin

3-      Literatur - Edebiyat Ödülü: Dr Jochen This

4-      Bildung&Wissenschfat - Eğitim ve Arastirma Ödülü: Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi

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