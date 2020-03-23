Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: İnsanlar evde tutuldu, hastalık durağan döneme girdi /23 Mart 2020 15:28

Almanya: İnsanlar evde tutuldu, hastalık durağan döneme girdi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, koronavirüs salgınında yaşanan artışın, sıkı sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğini söyledi.

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Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını açıkladı. 

Günlük basın toplantısında konuşan Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim, bazı sağlık kurumları hafta sonunda dair verilerini henüz sisteme girmedi" ifadelerini kullandı.

Salgının yükseliş ivmesinin daha da yavaşlayacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Wieler, bunun sebebini okul kapanması ve kamu toplantılarındaki yasakları da içeren sosyal uzaklaştırma önlemleri olduğunun altını çizdi.

Almanya'daki tedbirlerin oldukça etkili olduğunu belirten Wieler, davranış biçimlerini düzeltmeyen kişilerin de olduğunu söyledi. 

Wieler, 30 milyon cep telefonu kullanıcısının hafta sonu anonim olarak izlenen verilerine göre, vatandaşların hareketliliklerini önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiğini belirterek "Gün, mesafeyi koruma günü" dedi. 

'Enfekte olanların yaş ortalamasının 45'

Koronavirüse ilişkin verileri de paylaşan Wieler, enfekte olanların yaş ortalamasının 45, hastalıktan ölenlerinkinin ise 82 olduğunu söyledi. Testi pozitif çıkanların yüzde 50'sinin erkek, yüzde 43'ünün ise kadın olduğunu kaydeden Wieler, en çok rastlanan semptomların ise öksürük (yüzde 55) ve ateş (yüzde 40) olduğunu vurguladı.

Wieler ayrıca, koronavirüs teşhisi konduktan sonra ölen herkesin, başka hastalıkları veya tıbbi komplikasyonları olsa bile kayıtlara 'koronavirüs ölümü' olarak geçtiğini kaydetti. 

Şimdiye kadar sosyal mesafeyi korumak için okulların kapandığı, halka açık toplantıların durdurulduğu ve son olarak 2'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı Almanya'da 24 bin 859 vaka bulunurken, 97 ölüm gerçekleşti. 

Dün Almanya Başnakanı Angela Merkel, kendisine birkaç gün önce koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.
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