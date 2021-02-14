Almanya kendi kendine yapılan testlere onay veriyor

Almanya Mart ayından itibaren isteyen herkesin kendi evinde test yapabileceği testlere onay vermeye hazırlanıyor .





Şu ana kadar hızlı testler sadece sağlık ekibinin kontrolünde yapılıyordu. İnsanların evlerinde kendi yapabileceği 30 ayrı hızlı test ürünüyle ilgili inceleme yapıldığı kaydedildi.





Almanya’da ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu bakanlığa bağlı birimin başvuruları değerlendirdikten sonra mart ayında ilk onayın verilebileceği belirtildi. Öte yandan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn hızlı testler konusunda temkinli konuştu ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kullanılacak testlerin kalitesinin çok önemli olduğunu ifade eden Spahn, aksi halde bunun virüsün yayılması konusunda ters etki yaratabileceğini söyledi. Spahn, yanlış sonuç veren hızlı testler nedeniyle enfekte olmadığını düşünenlerin karantinaya girmeden rahatça dolaşabileceğini ve bunun da virüsün yayılmasına neden olacağını kaydetti.

