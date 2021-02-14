Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zeka ile ilgili yeni iddia: Bir insanın Kovid-19’dan ölüp ölmeyeceğini tahmin edebilir /14 Şubat 2021 15:12

Yapay zeka ile ilgili yeni iddia: Bir insanın Kovid-19’dan ölüp ölmeyeceğini tahmin edebilir

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yapay zekanın, hastalık geçmişinizi ve sağlık verilerinizi analiz ederek Kovid-19'dan ölüp ölmeyeceğinizi yüzde 90 doğrulukla belirleyebileceği iddia ediliyor.

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Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 4 bin Danimarkalı Kovid-19 hastasından elde edilen verilerle, yapay zekanın, bir insanın koronavirüsten ölüp ölmeyeceğini belirleyebileceği sonucuna ulaştı.

Araştırmada, cinsiyet, kalıtsal hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörlerin 'yüksek riskli faktörler' olarak belirlendiği belirtildi.

Ayrıca geliştirildiği takdirde yapay zekanın, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaları tespit etmede ve aşılama sırası belirlemede yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Dennis Nielsen, "Hastanelere yardımcı olacak modeller üzerinde çalışmaya geç başladık çünkü ilk dalga sırasında yoğun bakım hastaları için yeterli solunum cihazlarına sahip  değildik'" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, Kopenhag Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ndeki araştırmacıların yeni paylaştığı bir çalışmada yer alıyor.

Araştırmacılar, salgının ilk dalgasından itibaren kişilerin, hastalık geçmişi ve sağlık değerlerine ilişkin olarak Kovid-19’dan ne kadar kötü etkileneceğini tahmin edebilen bilgisayar modelleri geliştirmeye çalıştıklarını belirttiler.
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