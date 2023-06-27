Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Litvanya'ya 4 bin asker konuşlandırıyor /27 Haziran 2023 08:43

Almanya Litvanya'ya 4 bin asker konuşlandırıyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Federal Ordu'nun Litvanya'daki mevcudiyetinin kalıcı olarak artırılmasının tasarlandığını bildirdi. Bakan bu adımın Wagner kriziyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Ordu'ya mensup 4 bin askerin Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı. "Almanya, Litvanya'da kalıcı bir tugay konuşlandırmaya hazır" diyen Bakan, bunun ön koşulunun ise uygun altyapı ve NATO planlarıyla uyum olduğunu ifade etti. Pistorious bu adımın, özellikle İttifak'ın hala üzerinde çalışılan bölgesel ve operasyonel planlarıyla uyum içinde olmasının önemini vurguladı.

4 bin askerden oluşacak bir tugayı, buna bağlı teçhizat ve asker aileleri ile beraber konuşlandırmanın "önemli bir çaba" gerektirdiğini dile getiren Pistorius, Litvanyalı mevkidaşı Arvydas Anusauskas ile tugay mevcudunun, alt yapı geliştikçe adım adım artırılması konusunda mutabakata vardıklarını vurguladı.

"Wagner olayına cevaben atılan bir adım değil"

Pistorius, planlarının Rus paralı asker grubu Wagner savaşçılarının Belarus'ta konuşlandırılması ihtimaline yönelik bir adım olmadığını, amaçlarının İttifak'ın diğer üyeleriyle birlikte NATO'nun tepkisel manevra gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Almanya daha önce NATO müttefikinin sınırlarında kalıcı bir tugay konuşlandırması taleplerine çekimser yaklaşmıştı. Berlin halihazırda Litvanya’nın Rukla kentindeki Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet (Enhanced Forward Presence) adlı çok uluslu muharebe birliklerini yönetmenin yanı sıra, ülkede yaklaşık 800 askerle varlık gösteriyor.
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