Almanya Litvanya'ya 4 bin asker konuşlandırıyor

"Wagner olayına cevaben atılan bir adım değil"

Pistorius, planlarının Rus paralı asker grubu Wagner savaşçılarının Belarus'ta konuşlandırılması ihtimaline yönelik bir adım olmadığını, amaçlarının İttifak'ın diğer üyeleriyle birlikte NATO'nun tepkisel manevra gücünü artırmak olduğunu belirtti.