Almanya-Polonya Sınırında Karantina Protestosu

Almanya’daki işlerine gitmek için sınır geçişlerini kullanmak zorunda olan Polonyalılar, Corona virüsü salgınına karşı önlemler kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Polonya’daki sınır bölgesi Zgorzelec’teki gösteriye yüzlerce protestocu katıldı.





Polonya, salgının başlangıç dönemlerinde sınırlarını kapatan ilk Avrupa Birliği üyelerinden olmuştu. Ülkede ayrıca yurt dışından gelenlere iki haftalık zorunlu karantina uygulanıyor.





Yakaşık 300 kişi sınırın Polonya tarafında toplanırken, yüze yakın göstericinin de Almanya tarafında protestoya katıldığı gözlemlendi. Göstericilerin kimileri “Çalışmamıza izin verin” şeklinde slogan atarken, kimileri de “Evimize gitmemize izin verin” mesajını verdi. Kalabalığın içinde Polonya milli marşıyla Avrupa Birliği milli marşının söylendiği dikkat çekti.





Yaklaşık 20 bin Polonyalı Almanya’nın Saxony bölgesinde çalışıyor ve bunlar arasında 10 binden fazlası Almanya-Polonya sınırından günlük olarak geçiyor.

Başbakan Morawiecki, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada sınırların 3 Mayıs’a kadar kapalı kalacağını belirtmişti.





Polonya’nın güneybatı bölgesindeki yerel yönetim yetkilileri, Başbakan Matueusz Morawiecki’ye bir mektup göndererek “Hatırlamamız gerekiyor ki, iş yerleri Polonyalı çalışanların dönmesini sonsuza kadar beklemeyecek. Bu insanlar devletten yardım ve destek alacak mı?” demişti.





Polonyalı bir hükümet sözcüsü Cumartesi günü Zet radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu zor bir konu. Vatandaşların yaşadığı zorlukları anlıyorum, hükümet bunu gelecek hafta ele alacak” ifadelerini kullandı.