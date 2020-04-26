Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 3 Eyalet Korona tedbirlerini gevşetti /26 Nisan 2020 11:54

ABD'de 3 Eyalet Korona tedbirlerini gevşetti

Korona virüsü salgınında ölü sayısı 51 bini, vaka sayısı 900 bini aşan ABD'de 3 eyalet, salgın tedbirlerini kaldırmaya başladı

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Georgia, Oklahoma ve Alaska’nın da aralarında bulunduğu bazı eyaletler, salgını yavaşlatmak için alınan sosyal mesafe önlemlerini gevşetmeye ve ekonomik faaliyetlere geri dönmeye başladı


Georgia Eyaleti'ndeki İşyerleri Bugün Yeniden Açılıyor

Georgia eyaletindeki kuaförler, spor salonları ve kişilerin yakın temasta bulunma riski olan benzer işyerleri bugün açılıyor. Eyaletin Cumhuriyetçi Partili Valisi Brian Kemp, uzmanların Corona virüsü vakalarında yeni bir dalgaya yol açacağı uyarılarına rağmen bir aydır devam eden kısıtlamaları bugünden itibaren kaldıracağını açıklamıştı.

Georgia eyaletindeki enfeksiyon ve ölüm vakalarının sayısı artmaya devam ederken çok sayıda iş sahibi, Vali Brian Kemp'in verdiği güvencelere rağmen kapalı kalmaya devam etmeyi planlıyor. Vali Kemp, hastaneye başvuran hasta sayısıyla yeni vaka sayılarının berber, dövmeci, masaj terapisti ve kişisel antrenör olarak çalışanların işe yeniden başlamasına imkan tanıyacak kadar azaldığı şeklinde güvence vermişti.

Vali Kemp'in müşterilerin ve çalışanların yakın temas içine girme riski barındıran işyerlerinin bugün açılmasına izin veren talimatı aynı zamanda müşterilerin bazı hastalık belirtileri açısından taramadan geçirilmesi, işyerlerinin çalışanlarına maske ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtması gibi önlemlerin alınmasını da şart koşuyor. Talimata göre işyerleri sık sık temizlik yapmakla da yükümlü.

Vali Kemp, eyaletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları bir an önce gidermek için ekonomik faaliyetlere yeniden başlamanın zorunlu olduğunu vurgulamıştı. Georgia'da dün açıklanan verilere göre bir milyon 100 bin kişi, yani eyaletin toplam işgücünün beşte biri, krizin patlak verdiği son beş hafta içinde işsizlik yardımı başvurusunda bulundu.

Kamu sağlığı uzmanlarıysa eyaletin ekonomik faaliyetlerini gerektiğinden erken başlatmanın Corona salgınının yeniden yayılmaya başlaması anlamına geleceği uyarısında bulunuyor. Bunu önlemenin yoluysa, yapılan test sayısını arttırmak ve enfekte olan kişilerin kimlerle temas ettiğini takip etmek. Georgia, test sayısı açısından eyalet sıralamasında son 10 içinde yer alsa da ilerleme kaydediyor. Dün eyalette yapılan test sayısı, 7.000'di. Bu, Georgia'nın bugüne kadar eriştiği en yüksek test sayısı oldu.
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