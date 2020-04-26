Almanya'da Türk Doktorlarının geliştirdiği aşının testleri başlıyor

. Almanya’da aşı araştırmalarının resmi izinlerini sağlayan Paul Ehrlich Enstitüsü, virüse karşı bağışıklık kazandıracak bir aşının testine başlandığını ve aşının muhtemelen 2021 ilkbaharında hazır olabileceğini açıkladı.





İstanbul ve İskenderun'dan göç eden Türk karı koca





Aşıyı klinik deneylerle test sürecine getiren isimler ise, Almanya'da yaşayan Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci.





Prof. Dr. Şahin’in başında bulunduğu ve onkolog eşi Dr. Türeci ile birlikte yönettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği ‘BNT162‘ olarak adlandırılan aşı maddesi, genetik bazlı aşılar grubuna ait ve Corona virüsünün genetik bilgilerini içeriyor. Aşı aracılığıyla vücuttaki hücreler proteinleri alıyor ve virüs proteini, yani antigen üretiyor. Vücut da bu antijenlere karşı antikor üretiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor.





20.000 hastada test edilmesi bekleniyor





Daha önce klinik araştırmalarda hayvanlar üzerinde başarıyla denenen aşı için gerekli test süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Aşı birinci aşamada, 18-55 yaş grupları arasında gönüllü 200 sağlıklı insanda denenecek. İkinci test, muhtemelen sonbahar aylarında binlerce gönüllü üzerinde yapılacak. Üçüncü ve son aşamadaysa 20 bin kadar hastada test edilecek ve virüsü taşıyanlarda yan etkileri olup olmadığı incelenecek.





Hamburg Tıp Fakültesi'nde tanışmışlar





İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken ailesiyle Köln kentine gelmiş. Daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ilgi duyan Şahin, 19’uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich’i kendisine örnek alarak tıp okumaya karar vermiş. Eğitimi sonrası, önce Saarland Hamburg Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Prof. Şahin, İstanbul kökenli eşi Özlem Türeci’yle de Hamburg Ünivesitesi'nde tıp eğitimi aldığı dönemde tanışmış. Ardından değişik üniversitelerde kanser tedavisi konusunda uzmanlaşan Prof. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştıktan sonra, 2008’de biyoteknoloji şirketi BioNTech‘i kurmuş.





Kişiye özel kanser tedavisi alanında uzmanlar





54 yaşındaki Şahin ve eşi Türeci‘nin BioNTech‘le esas uzmanlaştıkları alan, kanserle mücadelede bireyselleştirilmiş kanser tedavisi. Dr. Özlem Türeci de kanser konusunda saygın bir otorite olarak tanınıyor. Geçmişte kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı üreten iki bilim insanı, koronaya karşı açı için ilaç şirketi Pfizer ve Çin’den Fosun Pharma şirketi ile ortak hareket ediyor. Merkezi Mainz kentinde bulunan BioNTech, 400'ü bilim insanı olmak üzere 100 çalışanıyla, biyoteknoloji sektöründe Avrupa’nın en büyük özel araştırma firması.





Şirketin hisse değeri yüzde 30 arttı





Başlangıç sermayesi 180 milyon dolar olan BioNTech‘in, Corona'ya karşı aşı testlerine başladığı haberi sonrasında, Amerikan teknoloji borsası Nasdaq'daki hisse değeri yüzde 30 artarak 12 milyar dolara çıktı. Bill Gates'in de hisseleri olan BioNTech böylece Alman havayolu şirketi Lufthansa’dan üç kat değerli bir durumda geldi.





Kendi tanımlamasıyla “medyaya röportaj vermekten daha çok işine yoğunlaşmayı tercih eden“ Prof. Şahin, Mainz Üniversitesi'nde deneysel onkoloji profesörü olarak ders vermeye de devam ediyor.