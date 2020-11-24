Almanya protesto notasını reddetti

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Libya üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.



"Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır ve kesinlikle AB'nin Irini misyonunun yetkileri içinde hareket etmiştir" diyen CDU'lu kadın bakan, "Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır" vurgusunu yaptı.

Dün yapılan açıklamada Alman Savnma Bakanlığı sözcüsü, Rosalina-A gemisinin Pazar gecesi, Libya'nın Bingazi kentinin 200 kilometre kadar kuzeyinde bir noktada, standart kurallara uyularak durdurulduğunu, geminin bayrağını taşıdığı ülkenin (Türkiye) izni için saatlerce beklendiğini, gemiye sonra binildiğini, daha sonra itirazların bildirilmesi üzerine çekildiklerini de ekledi.





Türkiye yetkilileri ise Alman fırkateyninin izin almadan arama yapmaya çalıştığını ve bu nedenle uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Olayın ardından Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edilmişti.