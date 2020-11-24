Samanyolu Haber /Gündem / Almanya protesto notasını reddetti /24 Kasım 2020 15:33

Almanya protesto notasını reddetti

AB'nin Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nda görevli bir Alman firkateyninin Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurup aramasına Ankara'nın gösterdiği tepkiye Berlin'den yanıt geldi. Almanya Savunma Bakanı, Alman askerlerinin doğru davrandığını, Ankara'nın yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu belirtti.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Libya üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

"Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır ve kesinlikle AB'nin Irini misyonunun yetkileri içinde hareket etmiştir" diyen CDU'lu kadın bakan, "Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır" vurgusunu yaptı.

Dün yapılan açıklamada Alman Savnma Bakanlığı sözcüsü, Rosalina-A gemisinin Pazar gecesi, Libya'nın Bingazi kentinin 200 kilometre kadar kuzeyinde bir noktada, standart kurallara uyularak durdurulduğunu, geminin bayrağını taşıdığı ülkenin (Türkiye) izni için saatlerce beklendiğini, gemiye sonra binildiğini, daha sonra itirazların bildirilmesi üzerine çekildiklerini de ekledi.

Türkiye yetkilileri ise Alman fırkateyninin izin almadan arama yapmaya çalıştığını ve bu nedenle uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Olayın ardından Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edilmişti.
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