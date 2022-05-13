Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Putin'in ortağının 400 milyon Euroluk lüks yatına el koydu /13 Mayıs 2022 11:35

Almanya Putin'in ortağının 400 milyon Euroluk lüks yatına el koydu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatının başlamasının ardından birçok Rus oligarg Avrupa’nın yaptırım listesinde yer alırken, Putin’e yakın bir ismin daha yatına el kondu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortaklarından ve Rusya Konseyi’nin eski üyelerinden Azerbaycan asıllı Farhad Ahmadov’un 400 milyon euroluk yatına Almanya’da el konuldu. Aktarılan bilgiye göre Luna isimli yat Hamburg limanına çekildi.

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farkhad Akhmedov'un ultra lüks yatı 'Luna', daha önce Bodrum ve Marmaris'te de demirlemişti.

Biri kapalı iki yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
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