Almanya şokta: 120 bin Türk ülke içinde kayıp

Karayoluyla Almanya'ya kaçak giren Türk sayısı her geçen gün artıyor. Eylül ayında iltica talep eden Türk sayısı, Afganlar'ı ikiye katladı.







Bir ayda iltica için dilekçe veren Türk sayısı 6442 olarak kayıtlara geçti ve son 9 ayda 36 bin 309 Türk vatandaşı “yazılı olarak” iltica talep etti.





Sözcü'nün haberine göre bunun yaklaşık dört katı Türk'ün de, iltica talep etmeden kaçak olarak Almanya'ya girdiği tahmin ediliyor. 120 bin Türk'ün ülkenin neresinde olduğu belli değil, çünkü hiçbirinin kaydı yok.





TÜRKİYE, GÜVENLİ ÜLKE SAYILIYOR

Almanya, Türkler'in iltica taleplerini artık neredeyse hiç kabul etmiyor. Çünkü Türkiye, yasal olarak “Güvenli ülke” sayılıyor ve ancak haklarında siyasi takibat bulunan, siyasi davalar açılan ya da insan hakları ihlallerine uğrayanların iltica taleplerine olumlu cevap veriliyor.







Bu yıl 36 bin 309 Türk'ten yüzde 14.4'üne iltica hakkı ya da “iltica koruması” verildi. Geri kalanları ise sınır dışı edilecek.





Sınır dışı dosyalarının 9 bin 700'ü tamamlandı. Kalanların işlemleri sürüyor.





SINIR DIŞINA KARŞI NE YAPIYORLAR?

Türkler ise sınır dışlarını önlemek için, sınır dışı kararına itiraz dilekçesi veriyorlar, ikinci olarak avukatlara gidip dava açıyorlar, son olarak da ilticacı yurdundan kaçıp ülke içinde izlerini kaybettiriyorlar.







Almanya'ya kapağı atan herkes bir şekilde süreci uzatmayı planlıyor ve ardından sahte evlilik ya da başka yöntemlerle ülkede kalmanın yoluna bakıyor. Ülkeye, karayolundan arabalarla kayıtsız giren ve iltica talebinde bile bulunmayan on binlerce Türk ise genellikle dönercilerde ve inşaatlarda kaçak olarak çalışıyor.







TÜRKLERİN KABUL ORANI YÜZDE 14, SURİYELİLERİN YÜZDE 86

Federal Göç ve İlticacılar Dairesi (BAMF) raporlarına göre; Türkler'in iltica taleplerinin sadece yüzde 14.4'ü kabul edilirken, Suriyeliler‘de bu oran yüzde 86.2, Afganlar'da ise yüzde 77 seviyesinde…







Somalilerin iltica kabul oranı yüzde 78, Eritrelilerin yüzde 85.3, İranlılar‘ın yüzde 27.2, Iraklılar'ın ise yüzde 25.1 oldu.





Türkiye'den sonra iltica talebi en az kabul edilen iki ülke vatandaşları var. Biri yüzde 8.5 ile Ruslar, diğeri ise yüzde 0.4 ile Gürcistanlılar.