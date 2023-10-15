Gözler Letonya maçında; A Milliler Euro 2024 biletini alırsa dev gelirin de sahibi olacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında bugün Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar, Letonya’yı geçip Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak.







Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan’ı devirerek grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde 3 puan alırsa gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.







İlk olarak 1996’da yer aldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’na 2000 ve 2008’de de katılmayı başaran ay-yıldızlılar 2016 ve 2020’den sonra 2024’te de gitmeyi başarırsa 3 yıl üst üste bunu başarmış olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç hayati önem taşıyor.





9 MİLYON EURO

Avrupa Şampiyonası’nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.





370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.





ÜÇLÜ AVERAJDA İKİNCİLİK GARANTİ

A Milli Takımımız'ın elemelerde 2 maçı kaldı. İlk 2 şansı bulunan takımlardan Galler ve Hırvatistan ise 3'er maça çıkacak. Ancak bu iki rakibimiz bugün birbiriyle karşılaşacak. Cardiff'ten gelecek haber, bizi yakından ilgilendirse de üç ülkenin 16'şar puanla üçlü averaja girme ihtimali bulunuyor. Bu durumda yapılacak sıralamada Galler birinci, Türkiye ise ikinci sırayı alıyor ve finallere gidiyor. Üçlü averajda dışarıda kalan takım ise Hırvatistan oluyor.





MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, İrfan Can, Kerem, Bertuğ





Letonya: Ozols, Ciganiks, Dubra, Balodis, Savalnieks, Savaljes, Emsis, Jaunzems, Daskevics, Uldrikis, Ikaunieks