YSP'nin yeni ismi HEDEP oldu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.





Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi.









“Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu.





Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi.





Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin logosu



HEDEP'İN YENİ KURULLARI





Öte yandan HEDEP'in yeni kurulları da belli oldu.





Partinin Parti Meclisi Asil Üyeleri 89 kişiden, PM Yedek Üyeleri 35 kişiden, Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeleri 7 kişiden, Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri 2 kişiden, Uzlaşma Kurulu Asil Üyeleri 5 kişiden, Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri ise 2 kişiden oluştu.