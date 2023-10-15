Katar şeyhi Manchester United'ı almaktan vazgeçti

Kasım 2022’de Glazer Ailesi, kulübe yeni yatırımcıların girişine izin vererek, Manchester United’ın hisselerini başka bir sahibe devretme yolunu açabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Katar şeyhi Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, Manchester United’ın tüm hisselerini satın almak istediğini Glazer Ailesi’ne iletti ve görüşmeler başladı.





İKİ KATINI TEKLİF ETTİ

Sheikh Jassim, Manchester United’ın değeri olan 3.2 milyar doların neredeyse iki katı olan 6 milyar dolarlık resmi teklifte bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak uzun süren görüşmeler sonucunda Glazer Ailesi, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani’nin teklifini reddetti. Katar şeyhi ise yeni bir teklif sunmayacağını açıklayarak, Manchester United’ı devralma yarışından çekildiğini duyurdu.





The Guardian’da yer alan habere göre; Katar şeyhi Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, Manchester United’ı devralma yarışından geri çekilirken geriye sadece INEOS kimyasallar grubunun başkanı Sir James Arthur Ratcliffe kaldı. United’ın hisselerinin yaklaşık yüzde 25’i için teklif vermeye hazır olan Ratcliffe’in ilk önerisi yüzde 51’di.





Katarlı milyarder Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani’nin teklifi %100 hisse için bir nakit akışıydı ve kulübün borcunu tamamen temizlemek için daha fazla fon garantisi vadediyordu.





Bu karar, kulübün yaklaşık 1 milyar sterlinlik borcu nedeniyle Glazers’ın sahipliğinden son derece mutsuz olan United taraftarlarının büyük bir bölümü için finansal krizin devam edeceği anlamını taşıyor.