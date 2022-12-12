Almanya, Türkiye’ye gelen emekliye enerji yardımı yapmadı

Almanya, Ukrayna’daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve enflasyondan emeklileri korumak için bu ay her emekliye 300 Euro'luk enerji desteği verdi. Ancak, bu destekten Almanya'dan emekli olup da Türkiye'de yaşayan Türk emekliler yararlanamadı.





Yıllarca Almanya'da çalışıp emekli olan ve Alman akranlarına göre daha az emekli maaşı alan Türkler, bu kararla mağdur edildi. Binlerce Türk emeklilik maaşına 7 Aralık 2022'de eklenen 300 Euro'yu alamadı.





DAİMİ İKAMETGAH ŞARTI





Emeklilere enerji yardımı, “daimi ikametgahın Almanya'da olması“ şartına bağlandı. Daimi ikametgahı Almanya'da olan emekli çiftler de ayrı ayrı 300'er Euro'sunu almaya başladı.





Soğuklardan kaçmak ve anavatanında olmak için Türkiye'de yaşamayı tercih eden Türk kökenli emeklilere ise, Alman vatandaşı olsalar dahi tek kuruş ödenmedi.





BÜYÜKELÇİLİĞE DİLEKÇE





Türkiye'deki emekliler bu duruma çok kızgın. Almanya'dan emekli maaşı alanlar, Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği'ne eşitsizliğin giderilmesi için mektup yazmaya başladı. Alman hükümetinin bu kararıyla emekliler arasında ayrım yaptığı vurgulanırken, konunun mahkemeye taşınması için çalışmalar yürütülüyor. Ayrımın en başta, anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtiliyor.





‘TÜRKİYE'DE DE DOĞALGAZ FATURALARI ARTTI’

Sözcü'ye ulaşan bazı emekliler, “Almanya'da enerji fiyatları arttı da Türkiye'de artmadı mı? Burada da enflasyon var ve üstelik daha yüksek. Biz de mağdur olduk. Berlin'in emekliler arasında ayrım yapmasını anlayamıyoruz“ dedi.







Bazı emekliler ise, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı ortak dilekçe ile başvurmaya hazırlanıyor.





Almanya'da yaşayan Türk emekliler ise, 300 Euro'luk yardımlarını almaya başladı. Alamayanlarınki de ocakta ödenecek.