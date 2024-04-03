Almanya uçakla posta taşımaya son verdi

İklim değişikliği etkisi

Ana şirket DHL Group'un Almanya'daki posta ve paket bölümünün operasyon müdürü Marc Hitschfeld, "İklim değişikliğinin yaşandığı bir dönemde, Almanya içindeki mektuplar için hava postası artık haklı gösterilemez." dedi.

Alman Posta İdaresi, 63 yıllık uçakla posta taşıma uygulamasına son noktayı koydu. Bu adımla karbondioksit emisyonunun yüzde 80 oranında düşeceği öngörülüyor.Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), mektupların taşınması için artık iç hat uçuşları kullanmayacak.Lufthansa'ya bağlı Eurowings ve Tui Fly tarafından işletilen, kuzey ile güney Almanya arasında mektup taşıyan son uçaklar 63 yılın ardından 28 Mart'ta Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart güzergahlarında kaldırıldı.Bu varış noktaları arasındaki mektuplar artık karayoluyla taşınacak. Böylece bu güzergahlardaki taşımacılık kaynaklı karbondioksit emisyonları yüzde 80'in üzerinde azaltmış olacak.Deutsche Post'un bu adımının arkasında maliyetleri kısmak ve karbon ayak izini azaltmak var.Alman kabinesi tarafından aralıkta onaylanan ve halen parlamentonun onayına ihtiyaç duyan yasa taslağı, Deutsche Post üzerindeki mektupları hızlı bir şekilde teslim etme baskısını azaltarak maliyetleri düşürmesine olanak tanıyacak.Halihazırda posta servisinin mektupların en az yüzde 80'ini postaya verildikten sonraki iş gününde teslim etmesi gerekiyor.Planlanan yeni kurallar uyarınca, üçüncü iş gününe kadar mektupların yüzde 95'i teslim edilmiş olacak.Almanya'da iç posta uçuşları Eylül 1961'de başladı. Hem hava yoluyla taşınan posta hacmi hem de hizmet verilen varış noktalarının sayısı 1990'ların ortalarından bu yana büyük ölçüde azaldı.Karayolu veya demiryolu taşımacılığı daha hızlı olmadığı sürece, AB içindeki postaların çoğu uçakla gönderiliyor.