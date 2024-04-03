Gazze'ye yardım götüren gemiler yükünü boşaltmadan geri dönüyor

WCK, saldırı sonrası Gazze'deki faaliyetlerini askıya aldı

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, hafta içerisinde Gazze'ye ulaşan yardım gemilerinin, İsrail saldırılarında 7 yardım görevlisinin ölmesinin ardından 240 ton teslim edilmemiş yardım malzemesiyle birlikte geri döneceğini söyledi.Gotsis, "World Central Kitchen-WCK" isimli uluslararası gıda yardım kuruluşu çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesi sonrası faaliyetlerini askıya aldığını belirtti.Sözcü ancak bu karardan önce yaklaşık 100 ton yardımın Gazze'de boşaltıldığını söyledi.İsrail'in Gazze'nin Deyr el Belah semtine dün (1 Nisan) düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı ağırlıklı çalışanları ile bir Filistinli hayatını kaybetti.Kıbrıs'ın Larnaka Limanı, Gazze'ye deniz yoluyla yardım koridoru oluşturma çabalarında kilit bir rol oynuyor.Ancak WCK'nin, saldırının ardından faaliyetlerini durdurması kararı ile bu çabalar büyük bir sekteye uğradı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü sladırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bine yaklaşırken yüz binlerce kişi açlık sorunu yaşıyor.İsrail delvetinin resmi X hesabından, ölümlerden ötürü başsağlığı dilerken, sorumluluk önce kabul edilmedi. Bununla birlikte yaşananlarla ilgili bir soruşturma yürütüleceği iddia edildi.Ancak daha sonra Başbakan Binyamin Netanyahu, geçirdiği bir ameliyatın ardından Kudüs'teki hastaneden taburcu edildiği sırada yaptığı açıklamada, Gazze'deki yardım görevlilerinin İsrail güçlerinin 'kasıtsız saldırısı' sonucu öldüğünü belirterek sorumluluğu üstlendi.Netanyahu açıklamasında, "Ne yazık ki geçtiğimiz gün kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'ndeki masum insanları istemeden vurduğu trajik bir vaka yaşandı. Savaşta böyle şeyler olur. Meseleyi sonuna kadar araştıracağız. Hükümetlerle temas halindeyiz ve bu olayın bir daha yaşanmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerine yer verdi.Bu arada merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan yardım kuruluşu World Central Kitchen WCK'den yapılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde, üzerinde kurumun logosu olan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.Bölgedeki operasyonların ivedilikle sonlandırıldığı ifade edilen WCK'nin açıklamasında, gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtildi.Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, saldırı için "Bu sadece WCK'ye yönelik değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı acil durumlarda gönüllü olan insani kuruluşlara karşı bir saldırı." ifadesini kullandı.Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, yardım kuruluşunun Gazze'deki faaliyetlerini "kurbanlara saygı" ve "güvenlik protokollerini gözden geçirmek" amacıyla askıya aldığını söyledi.