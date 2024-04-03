Google, milyarlarca dosyayı silecek: İçinde gizli verileriniz var

Fransa Rekabet Kurumu'ndan Google'a 250 milyon euro ceza





'Bu davayı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz'

Google, ABD'de Chrome web tarayıcısını kullanan kişilerin kişisel bilgilerini içeren milyarlarca kaydı silmeyi kabul etti.136 milyondan fazla kişiden toplanan bilgilerin tasfiyesine, ayrıntıları bir mahkeme dosyasında ortaya çıkan dava uzlaşmasının parçası olarak karar verildi.2020 yılında açılan dava, Google'ın kullanıcıların internet faaliyetlerini "Gizli" moddayken bile izlediğini iddia ediyordu.Google, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'ın geçtiğimiz ağustos ayında davanın düşürülmesi talebini reddederek olası bir duruşmanın önünü açmasına kadar davaya karşı şiddetle mücadele etti.Pazartesi günü ortaya çıkan uzlaşma karar sonrasındaki dört ay boyunca müzakere edildi. Öte yandan Rogers'ın uzlaşmayı 30 Temmuz'da federal mahkemede yapılacak duruşmada onaylaması gerekiyor.Uzlaşma, Google'ın veri merkezlerinde saklanan milyarlarca kişisel kaydı silmesini gerektiriyor. Ayrıca Chrome'un Incognito modu etkinleştirildiğinde bu mod hakkında daha belirgin gizlilik açıklamaları yapması gerekiyor.Anlaşma ayrıca Google'ın kişisel veri toplamasını sınırlandırmaya yönelik başka kontroller de getiriyor.Google "Her zaman haksız olduğuna inandığımız bu davayı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.Şirket sadece "hiçbir zaman bir bireyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir zaman kişiselleştirme için kullanılmamış eski kişisel teknik verileri silmesi" gerektiğini söyledi.Toplu davada temsil edilen tüketiciler uzlaşma kapsamında herhangi bir tazminat ya da başka bir ödeme almayacaklar.Ancak Chrome kullanıcılarını temsil eden avukatlar anlaşmayı gizlilik için bir zafer olarak tanımladılar.Anlaşma, Google'ı toplu davada ele alınan aynı konular etrafında dönen başka davalardan da korumuyor.Bu da bireysel tüketicilerin ABD'deki eyalet mahkemelerinde kendi hukuk davalarını açarak şirkete karşı tazminat talep edebilecekleri anlamına geliyor.Dorsey & Whitney firmasında veri gizliliği konularında uzmanlaşmış bir avukat olan Austin Chambers, Chrome davasındaki uzlaşma koşullarını, gelecekte kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak toplanma şeklini etkileyebilecek "memnuniyet verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.Chambers, "Bu, şirketlerin bu verilerden kar elde etmesini engelliyor ve ayrıca karmaşık ve maliyetli veri silme çabalarını üstlenmelerini gerektiriyor" dedi.