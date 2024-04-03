Samanyolu Haber /Spor / Lider tek golle kazandı, zirvede yerini sağlama aldı /03 Nisan 2024 01:00

Lider tek golle kazandı, zirvede yerini sağlama aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Lider haftayı 3 puanla tamamlayıp huzura daldı.

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Hatayspor karşısında 3 puanı tek golle aldı.

Hafta içi mesaisinde seyircisi önünde daha önce ligde tek yenilgisini aldığı Hatayspor'a karşı ilk yarıda öne geçen sarı kırmızılar skoru korumayı başararak sahadan galibiyetle ayrıldı.

12. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giren Galatasaray, ikinci yarıda farkı açabilecek pozisyonlarda golü bulamadı.

HATAYSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'un ikinci yarıda bulduğu tek gol ofsayt gerekçesiyle VAR kararı sonrası iptal edildi.

Kalan dakikalarda skoru değiştiren başka gol çıkmayınca karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 84'e çıkaran Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor karşısında kazanması ile 19'da 19 yaparak Rumen teknik adamın rekorunu geride bıraktı.
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