Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: Üçüncü doz gerekecek /17 Mayıs 2021 09:23

Almanya: Üçüncü doz gerekecek

Covid-19'a karşı aşı kampanyaları hız kesmeden devam ederken, bilim insanlarına göre belli bir süreden sonra iki doza rağmen aşının etkisi azalacak ve aşı tazelemek gerekecek.

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Almanya'da Covid-19'a karşı geliştirilen aşıları inceleme ve onaylamaktan sorumlu Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens iki doz aşı yaptıranların gelecek yıl üçüncü doz aşı olmaları gerekebileceğini ifade etti.

Virüsün kaybolmayacağını vurgulayan Thomas Mertens, "Muhtemelen bu dönemde yapılan aşılar sonuncular olmayacak" diyerek aşı üretiminin canlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Şimdilik aşılamanın tazelenmesinin ne zaman gerekli olacağı hakkında ellerinde kesin veriler bulunmadığını belirten Mertens, gelecek birkaç ay içinde aşılananlardaki korumanın ne kadar sürdüğüne dair gözlem yapılmasının mümkün olacağını ifade etti.

Almanya'da halkın yüzde 36,6'sı bir doz, yüzde 11'i de iki doz Covid-19 aşısı yaptırdı. Ülkede son 7 günde, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 100'ün altına indi. 

Geçen ay, Covid-19 aşısı üreten ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsü önlemede en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya, ya da her sene düzenli olarak Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini açıklamıştı.

Bilim insanları şu anda veri eksikliği sebebiyle piyasada kullanılan Covid-19 aşılarının ne kadar süre koruma sağladığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değil.

Koronavirüsle mücadelede mRNA teknolojisini kullanan Pfizer-BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıların, 2 doz yapıldığı taktirde en az 6 ay boyunca yüzde 94-95 oranında koruma sağladığı biliniyor.

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