Samanyolu Haber /Gündem / İslam: Bana silah ruhsatı vermediler, Peker'e nasıl koruma veriliyor? /17 Mayıs 2021 09:26

İslam: Bana silah ruhsatı vermediler, Peker'e nasıl koruma veriliyor?

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, milletvekili olmasından dolayı güvenlik amaçlı silah taşıma izninin KHK'lı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Soylu tarafından verilmediğine işaret ederek, "Kırmızı Bülten çıkarttığı Sedat Peker'e yurtdışı dahil korumayı devlet bütçesinden vermiş" dedi.

SHABER3.COM

CHP istanbul Milletvekili Cihangir İslam, KHK ile üniversiteden atıldığı gerekçesiyle kendisine güvenli amaçlı silah taşıma izninin verilmediğini, Sedat Peker’e yurtdışında dahi koruma verildiğini ifade etti.

İslam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hekimim. Silahla işim olmadı. Milletvekilliğinden kaynaklanan güvenlik amaçlı silah taşıma hakkım, KHK’lı olmam gerekçesiyle İçişleri Bakanı Soylu tarafından reddedildi. Öte yandan hakkında Kırmızı Bülten çıkarttığı Sedat Peker’e yurtdışı dahil korumayı devlet bütçesinden vermiş.” dedi.

Sedat Peker, pazar günü yayınladığı beşinci videoda kendisine verilen korumanın normal korumalardan ayrıcalıklı olduğuna işaret ederek, “Polis koruma kararım normal değil. Benim korumalarım yurtdışına giderken benimle yurtdışına geliyordu. Benim koruma kararım ayrıcalıklıydı. Benim daha farkla ayrıcalıklarım da vardı benim. Kendini yaktın, bizi yaktın Sülü” ifadesini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İslam: Bana silah ruhsatı vermediler, Peker'e nasıl koruma... Sonraki Haber >>

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:36