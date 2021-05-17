İslam: Bana silah ruhsatı vermediler, Peker'e nasıl koruma veriliyor?

CHP istanbul Milletvekili Cihangir İslam, KHK ile üniversiteden atıldığı gerekçesiyle kendisine güvenli amaçlı silah taşıma izninin verilmediğini, Sedat Peker’e yurtdışında dahi koruma verildiğini ifade etti.





İslam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hekimim. Silahla işim olmadı. Milletvekilliğinden kaynaklanan güvenlik amaçlı silah taşıma hakkım, KHK’lı olmam gerekçesiyle İçişleri Bakanı Soylu tarafından reddedildi. Öte yandan hakkında Kırmızı Bülten çıkarttığı Sedat Peker’e yurtdışı dahil korumayı devlet bütçesinden vermiş.” dedi.





Sedat Peker, pazar günü yayınladığı beşinci videoda kendisine verilen korumanın normal korumalardan ayrıcalıklı olduğuna işaret ederek, “Polis koruma kararım normal değil. Benim korumalarım yurtdışına giderken benimle yurtdışına geliyordu. Benim koruma kararım ayrıcalıklıydı. Benim daha farkla ayrıcalıklarım da vardı benim. Kendini yaktın, bizi yaktın Sülü” ifadesini kullanmıştı.

