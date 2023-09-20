Almanya ve Fransa, AB'nin genişlemesi için yol haritası çıkardı

"Brüksel bürokrasisi azaltılmalı"





Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nin genişlemeye devam etmesi için bir dizi reformun hayata geçirilmesi gerektiğini duyurdu.AB'nin en büyük iki gücünden uzmanlar, bloğun yeni üyeleri kabul edeceği dönemde işleyişini kolaylaştırmayı amaçlayan öneriler hazırladı.Brüksel'de Fransız mevkidaşıyla birlikte raporu sunan Almanya'nın Avrupa Bakanı Anna Luhrmann "AB'nin genişlemesinin hepimizin çıkarına olduğu açık. Bu nedenle AB'nin bu genişlemeye hazır olmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaya şimdiden başlamalıyız." dedi.Raporda, düşünce kuruluşlarından uzmanlar, "AB'nin 2030 yılına kadar genişlemeye hazır olması hedefinin belirlenmesi" çağrısında bulunuyor.Bu hedefe ulaşmak için bloğun vergilendirme, maliye ve dış ilişkiler gibi kilit konularda oybirliği şartı yerine nitelikli çoğunluğun kabul edilmesi gerektiği ifade ediliyor.Raporda, "Hükümetler, uygun kurumsal reformlar yapılmadan daha fazla genişlemenin AB'nin karar almasını daha da zorlaştıracağını kabul etti" deniliyor.Uzmanlar, ayrıca veto yetkilerini kullanmaktan çekinen ülkelerin karşı çıktıkları kararlara uymamalarına olanak tanıyacak potansiyel istisnalar öneriyor.Raporda, AB'nin yürütme organında üye devletler tarafından önerilen komisyon üyelerinin sayısının azaltılması yoluyla Brüksel'in eleştirilen bürokrasisinin azaltılması hedefleniyor.Uzmanlar, eğer bazı üye devletler AB anlaşmalarını değiştirmeye karşı çıkarlarsa, bir "koalisyonun" reformları sürdürebileceğini ifade ediyor. Bunun da "yakın çevre", daha geniş AB, ortak üyeler ve daha gevşek bir siyasi topluluğu içeren dört kademeli bir Avrupa entegrasyonuna yol açabileceği kaydediliyor.Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan yeni üyelerin birliğe katılımının hızlanabileceği belirtiliyor.Moldova ile birlikte geçen yıl adaylık başvurusu yapan Ukrayna, 2023 yılı bitmeden katılım müzakerelerine başlamak için Brüksel'den yeşil ışık almayı umuyor.Kiev'in üyeliği kabul edilirse, 40 milyondan fazla nüfusa sahip Ukrayna, bu anlamda AB'nin beşinci büyük üyesi olacak.Doğu Avrupa'daki AB üyeleri, Ukrayna'nın birliğe katılması için seslerini yükseltiyor.