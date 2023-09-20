Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, vize ücretlerine zam yaptı /20 Eylül 2023 07:34

İngiltere, vize ücretlerine zam yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın bu yılın temmuz ayında yaptığı duyurunun ardından öğrenciler ve turistler dahil Birleşik Krallık vizesi için yapılan başvuru ücretleri 4 Ekim'den itibaren artacak. Birleşik Krallık dışından öğrenci ve ziyaretçi vizesine başvurmak daha pahalı hale geliyor.

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Yakın zamanda Birleşik Krallık vizesine başvurmayı planlıyorsanız, bu beklediğinizden daha pahalıya mal olabilir.

Vize ücretlerine yapılan zam, İngiltere'nin yeni Elektronik Seyahat İzni vize programının yürürlüğe girmesinden önce geldi.

Bu durum Birleşik Krallık'ı ziyaret etmek isteyen ya da kalmak için vizeye ihtiyaç duyan tüm yolcular için geçerli olacak.

İngiltere vize başvuru ücreti ne kadar ?

Yeni uygulama ile örneğin altı aydan kısa süreli ziyaretçiler için maliyet 15 Sterlin artacak ve başvuru ücreti 115 Sterline çıkacak.

İki, beş ve 10 yıllık ziyaretçi vizelerinin ücretleri de artacak.

Birleşik Krallık dışından öğrenci vizesine başvurmak da daha pahalı hale gelecek.

Ülkede halihazırda eğitim görenlerin 490 Sterlin ödemeleri gerekecek.

Ülkeye geçici olarak giriş yapmanızı sağlayan transit vizelerin ücretlerinde artış olması beklenmiyor.

Ücret artışları, parlamentonun onayına tabi olarak 4 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Birleşik Krallık vizelerinin maliyeti neden artıyor?

Temmuz ayında İngiltere Başbakanı, kamu sektörü çalışanları için getirilen ücret artışını karşılamak için vize başvuru maliyetlerinin artacağını açıkladı.

"Tüm bu ücretler artacak ve bu da 1 milyar sterlinin üzerinde bir gelir demek, dolayısıyla genel olarak vize başvuru ücretleri önemli ölçüde artacak" dedi.

Birleşik Krallık'ın devlet tarafından finanse edilen Sağlık Göçmenlik Sağlık Ek Ücretinin de artması bekleniyor.

Ancak İçişleri Bakanlığı bu değişikliğin kış aylarına kadar yapılmayacağını belirtiyor.

Bu artış, İngiliz vatandaşlığına geçme başvuruları da dahil olmak üzere çoğu vize türü için geçerli.

Birleşik Krallık vizeleri ve göçmenlik hizmetlerine ilişkin yeni ücretlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.
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