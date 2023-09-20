Biden, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna için birlik çağrısı yaptı

Cinping, Macron, Sunak katılmadı

Son aylarda dünyanın çeşitli bölgelerini vuran sıcak hava dalgaları, yangınlar, seller ve kuraklığa atıfta bulunan Biden, 30 dakikalık konuşmasında insanlığın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaması halinde neler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünyanın Ukrayna'yı 'Rus saldırganlığına' karşı savunmak için birlik olması çağrısı yaptı.Dünya liderlerinden Ukrayna'ya verilen desteği azaltmamasını isteyen Biden, "Ukrayna'nın parçalanmasına izin verirsek hiçbir ulusun bağımsızlığı güvende olamaz" dedi.Biden, BM'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "kasıtlı saldırganlığına karşı durması" ve aynı türden "gelecekteki saldırganlığı caydırması" gerektiğini söyledi.ABD Başkanı, "Rusya, dünyanın bıkkınlık göstereceğine ve sonuç almaksızın Ukrayna'yı acımasızca katletmesine izin vereceğine inanıyor. Ama ben size şunu soruyorum: Eğer BM'nin temel ilkelerini terk edersek herhangi bir üye devlet korunduğundan emin olabilir mi?" şeklinde konuştu.Biden, "Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini ve özgürlüklerini savunan cesur Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.Biden, "Dünyanın dört bir yanında karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için en iyi aracımız olan demokrasiyi savunacağız. Ve demokrasinin insanların yaşamları için ne kadar önemli olduğunu göstermek için çalışıyoruz." diye konuştu.Genel Kurul konuşması sırasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şİ Cinping toplantıya katılmadı.ABD Başkanı, bir bağış toplama etkinliğinde destekçilerine, "Putin gibi diktatörlerin yanında yer almayacağım. Belki Trump ve arkadaşları boyun eğebilir ama ben eğmeyeceğim," demişti.Biden, Ukrayna için 13.1 milyar dolarlık ek askeri yardım ve insani destek için 8.5 milyar dolarlık bir paket istedi. Ancak muhafazakar Cumhuriyetçi milletvekilleri geniş çaplı federal harcama kesintileri için bastırıyor. Trump'ın müttefiki olan bazı milletvekillerinin özellikle Ukrayna'ya giden parayı durdurmak istediği biliniyor.