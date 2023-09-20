Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne siber saldırı /20 Eylül 2023 00:42

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne siber saldırı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu kurumun siber saldırıya uğradığı bildirildi.

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Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan dünyanın en yüksek profilli uluslararası kurumlarından biri Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siber saldırıya uğradı.

UCM tarafından yapılan açıklamada, kurumun geçtiğimiz hafta sonu siber saldırıya uğradığı bildirilerek, bilgisayar ağında olağandışı bir etkinlik tespit edildiği ve bunun halen devam eden bir müdahaleye yol açtığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu siber güvenlik olayına müdahale etmek ve etkisini azaltmak için acil önlemler alındı" denildi.

UCM, saldırının ne kadar ciddi olduğu, tamamen çözülüp çözülmediği ya da arkasında kimin olabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. UCM sisteminde son derece hassas belgeler, kanıtlar ve korunan tanıkların isimlerin yer aldığı bilinirken, siber saldırının sistemin hangi kısmına eriştiği bilinmiyor.

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UCM, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların yargılanması üzere 2002 yılında Lahey’de kuruldu.

Mahkemedeki savcılar şu anda Ukrayna, Uganda, Venezuela, Afganistan ve Filipinler’deki durumlarla ilgili 17 soruşturma yürütüyor.

Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, Ukraynalı çocukları yasa dışı olarak Ukrayna’dan çıkardığı şüphesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.
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