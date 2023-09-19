Garson Hukuksuzluğu kitap oldu!

AKP rejimi yargısının ‘Garson’ kumpası yerle bir oldu. Yandaş medyada bile yer alan haberlere göre Emniyet’in büyük bir operasyonuyla yakalanan Garson’da ele geçirilen SD kartlar üzerinde oynama yapıldığı ortaya çıkmıştı.





Güncel yargılamalarla ilgili yaptığı çalışmalara imza atan Justice Square Stichting bünyesinde 'Garson kod adlı gizli tanık üzerinden dosyalara sunulan fişleme verilerini hukuki ve teknik bakımdan ele alan çalışmalar kitap oldu.





İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, Sosyal Medya aracılığı ile kitabı duyurdu









Justice Square Stichting internet sitesinde kitap ile ilgili 'Türkiye’de adil yargılanma hakkı ve hukuki güvenlik ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız yargı mercilerince yürütülmesi gereken yargılama süreçleri, hukuka aykırı yöntemlerle üretilmiş veriler üzerinden bir “cezalandırma yargısına” dönüşmüştür. Yaşanan hukuka aykırılıkların kamuoyuna aktarılması amacıyla yapılan bu çalışmada Garson kod adlı gizli tanık üzerinden binlerce kişinin hayatını karartan bu hukuka aykırı fişleme verileri hukuki ve teknik bakımdan ayrıntılı olarak ele alınmıştır.' denildi







