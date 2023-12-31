Almanya ve Fransa bu akşam alarmda

Almanya, bu yıl yeni yıla sıkı güvenlik önlemleriyle girecek. Berlin, Köln ve kitlesel kutlamaların planlandığı diğer şehirlerde görev yapacak olan çok sayıda polisin, daha önce yaşanan olayların benzerlerinin yaşanmasının önüne geçmesi hedefleniyor. Başkent Berlin’in yalnızca ünlü Brandenburg Kapısı'nda yaklaşık 65 bin kişinin kutlamalara katılması beklenirken, şehirde 4 binden fazla polisin görev yapacağı kaydedildi. Diğer yandan "Gazze Şeridi'nde kıyım varken kutlama yapılmaz" sloganıyla düzenlenmek istenen Filistin yanlısı bir eylemin yasaklandığı belirtildi.







Köln’de terör şüphesi nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı

DW Türkçe'nin haberine göre Köln de yeni yıla terör şüphesinin gölgesinde girecek. Ünlü Köln Katedrali'ne radikal bir grubun saldırı planlandığı şüphesi, polisi alarma geçirmiş ve bölgede halihazırda Noel öncesi sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olmuştu. Şehirde, yeni yıl akşamına da "olası bir saldırı ihtimali göz önünde bulundurularak" hazırlık yapıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hafif makineli tüfeklerle şehir merkezinde devriye gezmesi planlanıyor.





Fransa'da onbinlerce polis görev yapacak



Almanya'nın komşusu Fransa'da da yeni yıl için sıkı önlemler alındı. Yılbaşı akşamı, ülke çapında 90 binden fazla polis memurunun yanı sıra 5 bin terörle mücadele özel timinin görevlendirileceği kaydedildi. Ülkede geçen Ekim ayında bir öğretmene düzenlenen ölümcül saldırıdan bu yana en yüksek terör alarm seviyesi devrede. Aralık ayı başında da bir Alman turist Eyfel Kulesi yakınlarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.